Patrick Millan, rédacteur en chef de Kwezi, a été agressé ce week-end par des cambrioleurs à Mahajanga (Madagascar). Selon Mayotte 1ère, il aurait pris une balle dans la poitrine. Tous comme nos confrères nous avons décidé de ne pas diffuser les photos de cette agression. Ses jours ne sont pas en danger, mais il reste hospitalisé. La rédaction d'Imaz Press Réunion, qui a l'habitude de travailler en étroite collaboration avec Patrick Millan, lui souhaite un prompt rétablissement. (Photo Mayotte 1ère)

Selon Mayotte 1ère, Patrick Millan a été agressé alors qu'il passait un week-end en famille à Madagascar, plus précisément dans la ville de Mahajanga. Le rédacteur en chef de Kwezi - et France Mayotte Matin - a été victime d'un tir par balles. Les photos tranmises étant particulièrement difficiles à regarder, nous avons choisi de ne pas les publier.

Le journaliste a été réveillé dans la nuit par les voleurs, il les a surpris en plein cambriolage et leur a fait face. C'est là que les agresseurs lui ont tiré dessus, avant de s’enfuir. Patrick Millan a été touché à la poitrine et à la main, qu'il a placée sur le canon du fusil pour empêcher le coup. S'il est légèrement blessé au thorax, l'état de sa main semble plus préoccupant selon les médecins et la blessure est grave.

Nos confrères de Mayotte 1ère informent que Patrick Millan pourrait partir pour la métropole afin de se soigner. Ses jours ne sont pas comptés.

Notre rédaction lui souhaite un prompt rétablissement.

