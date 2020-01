Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Une collision s'est produite dans les rampes du quartier Saint-François à Saint-Denis ce vendredi 10 janvier 2020, entre une moto et une voiture. Le motard est paramédicalisé et donc gravement blessé. Le SMUR (service mobile d'urgence et de réanimation) a été engagé et s'est rendu sur les lieux. L'homme est conscient, selon les pompiers. Sur place, deux ambulances ont été dépêchées, ainsi qu'un véhicule de secours routier et d'un véhicule infirmier. (Photo Radar 974)

