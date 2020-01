Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Deux pilotes de parapente se sont percutés ce samedi 11 janvier 2020 à Saint-Leu. La collision a eu lieu peu après leur décollage et les parapentes ont atterri dans une cour aux Colimaçons. L'accident a fait deux blessés : l'un des pilotes et sa passagère, qu'il transportait en biplace. L'autre pilote qui l'a percuté ne serait pas blessé, mais reste choqué suite à la collision. Les blessés ont été pris en charge par le SMUR. Le dirigeant du club de parapente du pilote blessé nous donne plus de détails. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Deux pilotes de parapente se sont percutés ce samedi 11 janvier 2020 à Saint-Leu. La collision a eu lieu peu après leur décollage et les parapentes ont atterri dans une cour aux Colimaçons. L'accident a fait deux blessés : l'un des pilotes et sa passagère, qu'il transportait en biplace. L'autre pilote qui l'a percuté ne serait pas blessé, mais reste choqué suite à la collision. Les blessés ont été pris en charge par le SMUR. Le dirigeant du club de parapente du pilote blessé nous donne plus de détails. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)