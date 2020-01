Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

L'accident dans les rampes de Saint-François ce vendredi 10 janvier 2020 a été suivi de violences importantes. Un peu plus tôt dans la journée, une collision a été signalée entre une moto et un véhicule de la BAC, une information confirmée par le parquet. Le motard a été gravement blessé, il a été pris en charge par le SMUR. L'accident aurait provoqué par la suite de vives tensions entre les forces de l'ordre et les jeunes dans la soirée. Plusieurs voitures et poubelles ont pris feu dans le quartier des Camélias. (Photo : capture d'écran Radar 974)

