Ambiance tendue ce jeudi 16 janvier 2020 aux Camélias à Saint-Denis. Des dizaines de jeunes sont rassemblés dans le centre du quartier. Ils demandent à ce que "toute la lumière soit faite" sur l'accident qui a eu lieu ce vendredi 10 janvier 2020 dans les rampes de Saint-François, Une voiture de la brigade anti-criminalité (BAC) de la police et une moto pilotée par un jeune des Camélias sont violemment entré en collision. Le jeune homme a été grièvement blessé. Son pronostic vital est toujours engagé. Une enquête avait été ouverte par le parquet. Les investigations avaient mis les policiers hors de cause. Les enquêteurs disent en effet avoir déterminer que "la procédure a été respectée" par les policiers.

Ces conclusions n'ont pas convaincu les jeunes du quartier. Des poubelles et des voitures incendiées ont été observées dès le lendemain de l'accident. De nouveaux troubles se sont produits ce mercredi soir. Et ce jeudi donc, le climat reste très tendu. Pour leur part, les organisateurs du rassemblement soulignent sur les réseaux sociaux qui leur action vise "à soutenir la mère et la famille" du jeune homme, "pas pour casser".

