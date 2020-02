Cyrille Hamilcaro, ancien maire déchu de Saint-Louis et candidat aux prochaines municipales dans cette ville a été entendu par les gendarmes ce mercredi matin 5 février 2020. Il a été convoqué en tant que témoin dans une enquête portant sur le détournement d'un fichier du personnel de la mairie. Les faits supposés remontent à juillet 2019, "les 2 500 employés communaux de Saint-Louis avaient été destinataires d'un courrier à connotation clairement politique, signé de Cyrille Hamilcaro, ancien maire, décidé alors à se présenter en mars 2020, maintenant que sa peine d'inéligibilité est purgée" indique le Journal de l'île (Photo rb/www.ipreunion.com)

Ce courrier avait été posté et "des opposants se sont fort logiquement étonnés qu'une personnalité politique non élue, puisse adresser un courrier au domicile privé des agents. Philippe Rangama (PEUP) avait saisi la CNIL" précise le journal. Des contrubuable saint-lousiens avaient aussi dénoncé les faits au procureur. Une enqupete prélimianire avait été ouverte et une perquisition avait eu lieu à la mairie en octobre 2019.

Pour rappel, Cyrille Hamilcaro avait été obligé de quitter ses fonctions de maire de Saint-Louis, après avoir été cndamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 40.000 euros d'amende, et surtout à 5 ans d’inéligibilité, dans l’affaire Surgine Fontaine. Il a aussi été mis en cause et condamné dans d'autres affaires.

