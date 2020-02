Lors d'une battue organisée ce dimanche 9 février 2020 pour tenter de retrouver Sissey Akono, des participants avaient fait une découverte macabre dans le lit de la rivière de l'Entre-Deux. Le corps d'un homme a été retrouvé. Selon Réunion 1ère, les résultats de l'autopsie sont parvenus à la famille ce mardi 11 février. Il s'agirait bien du corps du jeune Sissey. (Photo d'illustration rivière de l'Entre-Deux rb/www.ipreunion.com)

Le corps Sissey Akono aurait bien été retrouvé. Les résultats de l'autopsie révèlent que le corps retrouvé dans la rivière de l'Entre-Deux est bien celui du jeune homme de 16 ansn, elon nos confrères de Réunion 1ère relayant une information du parquet de Saint-Pierre.

Il n'avait plus donné signe de vie depuis le lundi 20 janvier 2020 dans la nuit, et avait été vu pour la dernière fois sur la petite plage de Terre Sainte. Selon ses proches et sa famille, Sissey avait déjà fait plusieurs fugues par le passé. Rien n’indique qu’il s’agissait là d’une nouvelle fugue. Le parquet avait fini par ouvrir une enquête pour disparition inquiétante.

Le 9 février, la famille de Sissey Akono a organisé une battue pour tenter de le retrouver. C'est là qu'un corps a été aperçu dans le lit de la rivière de l'Entre-Deux.

Lire aussi : Sissey Akono, 16 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le 20 janvier

Lire aussi : Entre-Deux : le corps d'un homme retrouvé dans le lit de la rivière