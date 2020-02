Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

"Une personne malveillante se faisant passer pour un agent de la Caf vient d'être arrêtée par la gendarmerie" indique la caisse d'allocations familiales dans un communiqué publié ce lundi 17 février 2020. La Caf appelle ensuite ses allocataires "à la plus grande vigilance" et rappelle que ses agents de contrôle" sont des agents agréés et assermentés devant le Tribunal d'Instance : ils sont titulaires d'une carte d'identité professionnelle. Tenus au secret professionnel, ils vérifient l'exactitude des déclarations, analysent globalement la situation de l'allocataire, l'informent, le conseillent et l'orientent dans ses démarches" (Photo rb/www.ipreunion.com)

