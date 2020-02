Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Ibrahim Patel sera jugé en cour d'appel ce jeudi 20 février 2020. Le président de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) est poursuivi pour escroquerie, abus de biens sociaux, faux et usage de faux. Il est suspecté de ne pas avoir payé les loyers de son entreprise située à Saint-Paul durant plusieurs années. Le chef d'entreprise aurait sous-loué ledit local et aurait encaissé les chèques, toujours, sans s'acquitter du loyer à son propriétaire. Il a entièrement remboursé les 23 000 euros de loyers réclamés, mais le vendredi 15 mars 2019 le tribunal correctionnel de Saint-Denis l'a condamné à huit mois de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité. Cette affaire arrive alors que des dossiers, transmis au parquet par la chambre régionale des comptes et concernant d'autres élus, sont toujours en cours (Photo rb/www.ipreunion.com)

