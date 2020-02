Trois kilos de résine de cannabis et 239 grammes de cocaïne ont été saisis ce lundi 17 février 2020 par les douaniers à l'aéroport Roland Garros. La drogue se trouvait dans la valise d'un homme de 27 ans en provenance d'Orly. C'est le chien anti-stupéfiants des douanes qui a "marqué" le bagage et ainsi alerté les douaniers. La valeur totale de la marchandise à la revente est estimée à 50.000 euros (Photo : Douanes de La Réunion)

Après le marquage par le chien anti-stupéfiants et une inspection par scanner, les douaniers ont fouillé le bagage. Ils ont découvert la résine de cannabis répartie dans 30 plaquettes de 100 grammes chacune et la cocaïne conditionnée en trois pochons. Les produits illicites étaient cachés dans des bidons et flacons de gel douche.

"La personne interpellée ainsi que les marchandises ont été remises, à l’issue de la procédure douanière, sur instruction du procureur de la République (aux poiciers) à la Sûreté départementale" indique la direction des douanes.

L'homme, originaire de la région parisienne, a été placé en détention provisoire

