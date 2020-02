Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 33 minutes

Un automobiliste et un cyclomotoriste qui circulaient ivres ont été interpellés à Saint-Denis et placés en garde à vue par la police dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 février 2020. Au total "neuf conducteurs et conductrices s'avéraient circuler sous l'empire d'un état alcoolique, certains taux révélés étant largement délictuels" précisent les services de police. 47 contraventions ont été dressées par les policiers au cours de ces contrôles qui ont lieu dans le cadre de la lutte contre la pousse. Nous publions ci-dessous le communiqué de la police (Photo Police nationale)

