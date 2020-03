"Samedi 29 février 2020, de 19h00 à 23h00, les militaires de la brigade motorisée (BMO) de Saint-Benoît ont effectué un service de recherche de conduites addictives sur la commune de Sainte-Marie, à hauteur de ''La Vierge Noire'', intersection RD45/RD61" indique la gendarmerie dont nous publions le communiqué ci-dessous

"Ce contrôle a permis de constater trois conduites sous stupéfiants, une alcoolémie délictuelle, un refus obtempérer commis par un conducteur identifié, un usage de stupéfiant relevé à l’encontre d’une personne déjà verbalisée, il y moins d’un mois pour un conduite sous stupéfiants et refus d’obtempérer. Quatre défaut de port de ceintures de sécurité, un défaut d’éclairage sur un véhicule et un cumul d’infractions sur un deux roues au vu du non respect des règles de conformités (plaque, éclairage et bruit) ayant motivé son immobilisation. Enfin, une immobilisation fourrière d’un véhicule a été établie a l’encontre d’un conducteur contrôlé positif aux stupéfiants, circulant sans assurance.

Dans la même soirée, de 22h00 à 02h00, les motocyclistes de la BMO de Saint-Paul, ont réalisé sur les communes de la Saline les Bains et Saint-Gilles les Bains, un contrôle routier orienté sur les infractions graves génératrices d’accidents. Résultat : dix infractions relevées, dont sept alcoolémies, un conduite sous stupéfiants, un non port de casque et un usage de téléphone au volant.

De retour sur les mêmes secteurs, le lendemain après-midi, au retour des plages, c’est de nouveau 14 infractions qui ont été constatées par les gendarmes, dont huit usages de téléphones au volant, tros non respect des priorités, deux défauts de permis de conduire et un défaut d’assurance.

En fin de service, sur les communes de la Possession et de La Plaine, c’est un conducteur de véhicule en gros excès de vitesse et sous alcoolémie délictuelle qui est intercepté. Son véhicule a été immédiatement immobilisé et placé en fourrière".