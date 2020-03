Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

Des coups de feu ont été tirés en milieu d'après-midi ce mercredi 4 mars 2020 au Port après qu'une ne course poursuite se soit engagée entre les deux camps dans le quartier Titan. Selon nos informations il s'agirait d'un règlement de comptes entre deux bandes rivales. Un véhicule a été abandonné après que les forces de l'ordre soient intervenues, une arme auraient été retrouvée à l'intérieur. Près d'une centaine de jeunes se sont regroupés et des heurts ont éclaté depuis entre eux et les forces de l'ordre. Des jets de galets et de grenades lacrymogènes ont eu lieu. Des poubelles ont été incendiées et placées au milieu de la route.

