Ce jeudi 5 mars 2020 dans la soirée, Yvette Duchemann et l'un de ses colistiers se sont faits agresser au Brûlé. La candidate écologiste à la mairie de Saint-Denis était en train de coller des affiches quand une dizaine d'individus l'ont pris à partie, elle et son colistier de 65 ans. Celui-ci a été jeté au sol et roué de coups. Contactée par Imaz Press, Yvette Duchemann se dit extrêmement choquée. Son colistier quant à lui est blessé et va passer plusieurs examens de santé. Une plainte a été déposée par les deux victimes et une enquête est ouverte. Le préfet de La Réunion Jacques Billant et le procureur de Saint-Denis Eric Tuffery "condamnent cet acte de violence inacceptable". Ce type de violences relève d'un autre âge. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

