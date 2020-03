Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Une semaine après l'agression visant la candidate écologiste Yvette Duchemann et l'un des militants de Génération écologie à Saint-Denis, une confrontation a eu lieu entre les victimes et les personnes interpellées. A ce jour, trois individus ont été arrêtés par la police. Le dernier, présenté ce jeudi 12 mars aux victimes, a reconnu les faits et a présenté ses excuses auprès du militant qui a été passé à tabac. Il soupçonne une côte cassée et doit encore passer des radiographies pour en avoir la confirmation. L'enquête de la police se poursuit afin de retrouver les autres suspects impliqués dans l'agression. Une dizaine de personnes sont concernées. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Une semaine après l'agression visant la candidate écologiste Yvette Duchemann et l'un des militants de Génération écologie à Saint-Denis, une confrontation a eu lieu entre les victimes et les personnes interpellées. A ce jour, trois individus ont été arrêtés par la police. Le dernier, présenté ce jeudi 12 mars aux victimes, a reconnu les faits et a présenté ses excuses auprès du militant qui a été passé à tabac. Il soupçonne une côte cassée et doit encore passer des radiographies pour en avoir la confirmation. L'enquête de la police se poursuit afin de retrouver les autres suspects impliqués dans l'agression. Une dizaine de personnes sont concernées. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)