Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

La semaine dernière, la police a interpellé et présenté au parquet trois prisonniers du centre pénitentiaire de Domenjod (Saint-Denis). Les trois hommes sont soupçonnés d'avoir mis en place un trafic de drogue et de téléphones portables notamment. Des colis contenant "du zamal, du tabac chimique, de l'ecstasy, de l'artane, du rivotril ainsi que des téléphones et des montres connectées destinées aux détenus" étaient projetées toutes les semaines au-dessus des murs d'enceinte de la prison indiquent les forces de police dans un post publi" sur leur page Facebook (Photo Police nationale)

