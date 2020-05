Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce vendredi 29 mai 2020, un homme de 55 ans est mort suite à une noyade au large des Avirons aux alentours de 11h40. Il se trouvait en mer au niveau du quartier de Bois Blanc, et a été emporté par une vague et a été récupéré à environ 100 mètres du port par les brigades nautiques. Les gestes de premier secours lui ont été administrés et les pompiers ont tenté de le réanimer en vain. L'homme n'a pas survécu. Les forces de l'ordre, sur place, vont tenter de définir les circonstances du drame. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce vendredi 29 mai 2020, un homme de 55 ans est mort suite à une noyade au large des Avirons aux alentours de 11h40. Il se trouvait en mer au niveau du quartier de Bois Blanc, et a été emporté par une vague et a été récupéré à environ 100 mètres du port par les brigades nautiques. Les gestes de premier secours lui ont été administrés et les pompiers ont tenté de le réanimer en vain. L'homme n'a pas survécu. Les forces de l'ordre, sur place, vont tenter de définir les circonstances du drame. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)