"Dans le cadre de son programme d'entraînement, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) sud océan Indien a organisé le jeudi 18 juin 2020 une journée de formation sur la sécurité des activités subaquatiques avec la section aérienne de la Gendarmerie, le service de médecine hyperbare du CHU Sud et le club de plongée Bleu Marine Réunion" indiue la préfecture dans un communiqué que nous publions ci-dessous (Photo mm/www.ipreunion.com)

"Coordonnateur des moyens d’intervention, le CROSS organise les missions de secours des différents acteurs du sauvetage en mer. Il doit, à cette fin, disposer rapidement d’une vision fine de la situation dans laquelle se trouve la personne en détresse et évaluer la situation nautique afin de guider et coordonner le plus efficacement possible les moyens engagés.

Aussi la formation de ce jour avait pour double objectif de partager la bonne connaissance des différents types d’activité en mer, leurs risques et leurs protocoles de sécurité spécifiques et de favoriser les échanges avec les acteurs de la chaîne du secours en mer.

L’exercice a débuté par la simulation d’un accident de plongée à Saint-Gilles au club de plongée Bleu Marine Réunion et s’est achevé par la visite du service de médecine hyperbare de Saint-Pierre.

En 2019, le CROSS a coordonné 402 opérations de secours en mer

Le CROSS rappelle que les accidents mortels sont directement liés aux conditions de mer et de courant aux abords immédiats de la Réunion. La mer et le lagon ne sont pas des espaces sans dangers. Les gestes élémentaires de sécurité nautique doivent être rigoureusement observés avant et pendant une activité

Le CROSS est joignable à tout moment en composant le 196 (numéro de téléphone d’urgence) ou par radio VHF sur le canal 16. Toute personne victime ou témoin d’une situation susceptible de nécessiter un secours en mer est invitée à en informer immédiatement le CROSS".