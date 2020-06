Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 6 minutes

Quatre automobilistes conduisant sans permis ont été intercepté par la police dans la nuit de vendredi 19 juin au samedi 20 juin 2020 sur le boulevard Léopold Rambaud (Saint-Denis). L'un de ces contrevenants a tenté de fuir et deux autres n'avaient d'assurance. L'un de ces derniers a aussi tenté de se soustraire au contrôle. Au total plus de trente infractions, dont huit délits ont été constatées par les policiers du SIAAP (service d'intervention d'aide et d'assistance à la population) au cours de cette opération (Photo Police nationale)

Quatre automobilistes conduisant sans permis ont été intercepté par la police dans la nuit de vendredi 19 juin au samedi 20 juin 2020 sur le boulevard Léopold Rambaud (Saint-Denis). L'un de ces contrevenants a tenté de fuir et deux autres n'avaient d'assurance. L'un de ces derniers a aussi tenté de se soustraire au contrôle. Au total plus de trente infractions, dont huit délits ont été constatées par les policiers du SIAAP (service d'intervention d'aide et d'assistance à la population) au cours de cette opération (Photo Police nationale)