Suite au tragique incident survenu ce lundi au Port, où les deux jeunes recherchés depuis samedi, Noémy et Méderrick, ont été retrouvés morts dans la darse, une nouvelle disparition est relayée sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un garçon de 12 ans. Sa famille n'a plus de nouvelle de lui depuis ce lundi, 9h, où il a été aperçu pour la dernière fois devant la collège Jean Le Toullec. La mère de Noémy a relayé l'appel sur Facebook. Le camarade de cet enfant est aussi recherché. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Une nouvelle disparition est actuellement relayée sur les réseaux sociaux. Un jeune garçon de 12 ans qui aurait été aperçu pour la dernière fois devant le collège Jean Le Toullec au Port.

La mère de Noémy, retrouvée morte dans la darse du Port après avoir été recherchée pendant deux jours par sa famille, a relayé l'appel sur Facebook : "plus de nouvelle de lui et de son amie Djenito qui lui habite La Possession, on est bientôt 2h du matin" écrivait la mère de Noémy tôt ce mardi matin.





Cette mère de famille a du affronter la perte de sa fille Noémy, 18 ans, retrouvée ce lundi au port-ouest. Elle et son camarade Méderrick, 20 ans, ont été retrouvés dans les eaux de la darse. Une voiture a été repêchée dans la matinée, au bord de laquelle les deux jeunes se trouvaient ce samedi. Ils étaient recherchés par leurs proches depus 48 heures.

Lire aussi : Lire aussi : Le Port : deux corps retrouvés dans une voiture tombée à l'eau

Lire aussi : Le Port : les corps de Noémy, 18 ans et Méderrick, 20 ans, retrouvés dans les eaux de la darse

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com