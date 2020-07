Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Le procès de Wilson Titus et de 15 autres personnes commence ce mercredi matin 8 juillet 2020 au tribunal correctionnel de Saint-Denis. Tous sont poursuivis, à divers degrés, pour des faits supposés de trafic de stupéfiants. Ils avaient été interpellés en avril et juin 2018 à la suite d'un gros coup de filet mené par la police au Chaudron, le quartier dionysien où résidait Wilson Titus, à Saint-Gilles et à Saint-André notamment. Dans ce trafic qui durait plusieurs mois, la drogue était importée de Métropole et de Hollande. Lors des différentes perquisitions de la cocaïne, de la MDMA, de l'ecstasy et du zamal avaient été saisis. Les mis en cause risquent jusqu'à 10 ans de prison. Le procès se terminera ce vendredi (Lors du coup de filet au Chaudron - Photo www.ipreunion.com)

