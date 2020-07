Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Le drame s'est produit à 14h18 sur la rue Théodore Thomas, à Saint-Pierre. Une voiture est sortie de route, sans signe de quelconque infraction ou excès de vitesse, et a percuté un poteau, à hauteur de la boutique Guitto. À l'arrivée des secours, la victime était en arrêt cardiaque et est décédée quelques minutes plus tard. Une enquête est en cours pour déterminer la cause décès : un malaise avant l'accident ou si le choc de l'accident a provoqué le malaise. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le drame s'est produit à 14h18 sur la rue Théodore Thomas, à Saint-Pierre. Une voiture est sortie de route, sans signe de quelconque infraction ou excès de vitesse, et a percuté un poteau, à hauteur de la boutique Guitto. À l'arrivée des secours, la victime était en arrêt cardiaque et est décédée quelques minutes plus tard. Une enquête est en cours pour déterminer la cause décès : un malaise avant l'accident ou si le choc de l'accident a provoqué le malaise. (Photo rb/www.ipreunion.com)