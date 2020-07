Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'ex-maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé,sa fille fille, Sandra Sinimalé, et son gendre, Eric Madouré, seront jugés par le tribunal correctionnel le vendredi 9 octobre 2020. Ils sont poursuivis par le parquet de Saint-Denis pour des faits supposés de détournements de fonds publics et recel, prise illégale d'intérêts et recel. Les faits présumés remontent à fin 2014, début 2015. Élu maire quelques mois auparavant, Joseph Sinimalé, 77 ans, aurait embauché Eric Madouré, le compagnon de sa fille au sein de son cabinet moyennant d'importants émoluments et lui aurait fait bénéficier de coûteuses formations (Photo rb/www.ipreunion.com)

