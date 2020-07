Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Une piétonne a été renversée sur la quatre voies après le pont de la Rivière des galets, sur la commune du Port. L'accident a eu lieu après le pont, dans le sens nord-sud. Les bouchons remontent jusqu'à l'échangeur du Sacré Coeur. On ne connaît pas encore les circonstances de cet accident, il semble que la femme ait voulu traverser. Les pompiers sont sur place et l'état des blessures de la piétonne n'est pas connu à ce stade. La voie de gauche est neutralisée pour permettre l'intervention des secours. On compte au moins 2 km de bouchon vers le sud. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Une piétonne a été renversée sur la quatre voies après le pont de la Rivière des galets, sur la commune du Port. L'accident a eu lieu après le pont, dans le sens nord-sud. Les bouchons remontent jusqu'à l'échangeur du Sacré Coeur. On ne connaît pas encore les circonstances de cet accident, il semble que la femme ait voulu traverser. Les pompiers sont sur place et l'état des blessures de la piétonne n'est pas connu à ce stade. La voie de gauche est neutralisée pour permettre l'intervention des secours. On compte au moins 2 km de bouchon vers le sud. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)