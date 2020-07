Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 2 minutes

Le conducteur d'un 4x4 a refusé de s'arrêter à un contrôle de gendarmerie sur le front de mer de Saint-Paul ce lundi après-midi 27 juillet 2020. Après son refus d'obtempérer l'automobiliste a pris la fuite à vive allure en direction du Cap Lahoussay. Un gendarme avait réussi à ouvrir la porte du véhicule et tentait d'extraire le conducteur récalcitrant lorsque ce dernier a pris la fuite. Le gendarme est blessé. Selon des témoins, il a ensuite failli percuter d'autres véhiciles. Les gendarmes se sont immédiatement lancés à sa poursuite. Les recherches sont toujours en cours et l'hélicoptère de la gendarmerie a été mobilisé. Le véhicule serait de couleur grise. Il aurait été signalé volé il y a quelques jours. La plus grande prudence est recommandée dans le secteur (Photo d'illustration rb/www.ireunion.com)

Le conducteur d'un 4x4 a refusé de s'arrêter à un contrôle de gendarmerie sur le front de mer de Saint-Paul ce lundi après-midi 27 juillet 2020. Après son refus d'obtempérer l'automobiliste a pris la fuite à vive allure en direction du Cap Lahoussay. Un gendarme avait réussi à ouvrir la porte du véhicule et tentait d'extraire le conducteur récalcitrant lorsque ce dernier a pris la fuite. Le gendarme est blessé. Selon des témoins, il a ensuite failli percuter d'autres véhiciles. Les gendarmes se sont immédiatement lancés à sa poursuite. Les recherches sont toujours en cours et l'hélicoptère de la gendarmerie a été mobilisé. Le véhicule serait de couleur grise. Il aurait été signalé volé il y a quelques jours. La plus grande prudence est recommandée dans le secteur (Photo d'illustration rb/www.ireunion.com)