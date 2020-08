Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le jeune homme de 29 ans tué dans un accident de voiture vers 20h ce vendredi 14 août 2020 est le fils de Jean-René Dreinza, ancien champion de France et d'Europe de boxe française. Le drame s'est produit au niveau de Grand Fond et Grand Boucan. Le jeune homme venait de se fiancer et se rendait en voiture dans un hôtel. son véhicule a été heurté frontalement par un 4x4 dont le conducteur était alcoolisé. Il a été placé en garde à vue (Photo rb/www.ipreunion.com)

