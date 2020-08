Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Olivier Rivière, maire de Saint-Philippe et vice-président de Région, et Marie-Paule Balaya, adjointe au maire de Saint-Pierre et vice-présidente du Département seront face aux magistrats du tribunal correctionnel de Saint-Pierre ce jeudi 20 août 2020. Il est reproché au premier d'avoir perçu un montant d'indemnités supérieur au plafond autorisé. La seconde est soupçonnée de ne pas avoir déclaré la totalité de ses revenus. Les deux élus ont fait l'objet d'un signalement au parquet par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique( HATVP)

