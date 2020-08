Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 minutes

Dans des circonstances encore indéterminées, un poids-lourd a effectué une sortie de route 5 heures ce vendredi matin 28 août 2020 sur la quatre voies dans le sens Etang-Salé - Saint-Louis. L'accident a été spectaculaire puisque le camion a percuté la glissière centrale et s'est retrouvé à cheval sur cette barrière de sécurité quasiment à l'entrée de Saint-Louis. Seuls des dégâts matériels sont à déplorer. Dans le sens Etang-Salé - Saint-Pierre la circulation est déviée par l'échangeur du Gol. La voie de gauche dans le sens Saint-Pierre - Saint-Louis est neutralisée. "Les usagers peuvent emprunter l'avenue de Toulouse ou le centre-ville de Saint Louis" précise la Direction des routes. 10 km d'embouteillages, 7 km dans le nord-sud et 7 km dans le sens sud - nord , étaient déjà enregistrés à 7h30. L'opération de dégagement du camion est toujours en cours. La plus grande prudence est recommandée dans le secteur (Photo capture d'écran Réunion la 1ere)

