La maire de Saint-Louis Juliana M'Doihoma annonce sur sa page officielle que la voiture de sa mère a été incendiée dans la nuit. L'édile saint-louisienne fait un lien direct entre cet incident et la contestation en cours depuis quelques jours de la part de plusieurs employés communaux. Ce jeudi encore, ils défilaient pour protester contre l'annulation de plusieurs titularisations et CDIsations.

"L’attaque personnelle est l’arme des faibles !" écrit la maire saint-louisienne sur sa page Facebook. "Cette nuit, la voiture de ma mère a pris feu sur le parking de la cité où elle vit à Palissade."

Photos à l'appui, on y voit la voiture complètement brûlée. "Son véhicule actuel durement acquis après de nombreux mois " sans transport " suite à la panne de l’ancien qui a aussi brûlé... Le tout incendiant également au passage la voiture neuve d’une voisine" énumère Juliana M’Doihoma.

La maire de Saint-Louis fait un lien direct avec la contestation en cours de la part de plusieurs employés communaux, suite aux manifestations organisées dans la ville cette semaine.

"Si les circonstances précises de cet incendie restent encore à éclaircir, le contexte dans lequel il survient est en revanche très clair... Ce n’est pas la première fois depuis que je me suis engagée en politique que ma mère est prise pour cible... Ces méthodes du passé sont détestables ! Les constater de la sorte ne font qu’amplifier ma détermination à agir et résister plus que jamais pour notre ville soit définitivement libérée de ces pratiques archaïques ! Ce qui ne tue pas, rend plus fort !"

- Grève des employés communaux -

Cette semaine, plusieurs employés communaux de Saint-Louis ont continué leur grève suite à l'annulation de leur titularisation et de leur CDIsation à la demande de la préfecture.

Ils se trouvaient ce jeudi 3 septembre devant la gendarmerie de Saint-Louis pour demander la libération de Wilson Adras, interpellé dans la matinée. Plus tôt dans la journée, ils ont bloqué la cuisine centrale de Saint-Louis. Ils ont empêché les livraisons de partir de la cuisine centrale, qui fournit les établissements scolaires de la ville.

La veille, les manifestants avaient installé un barrage filtrant à l'entrée de la commune, avant de défiler dans les rues de la ville par dizaines.

