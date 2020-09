Didier Robert est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis dans le cadre de l'affaire dite des musées régionaux. Selon nos informations, le président de Région sera jugé avant la fin de l'année, en novembre a priori. Ce procès est l'aboutissement d'une enquête préliminaire ouverte le 20 septembre 2018 pour détournement de fonds publics et de recel de détournement de fonds publics. Dans ce dossier les investigations menées par les gendarmes avaient notamment portées sur le salaire de 6.800 euros attribué par le conseil d'administration de la société publique locale des musées régionaux à Didier Robert, lorsqu'il était directeur général de la structure. L'affaire avait été révélée par Imaz Press (Photo rb/www.ipreunion.com)

C’est la Chambre régionale des comptes (CRC) qui est à l’origine de cette procédure. Après avoir examiné le fonctionnement financier et administratif de SPL Réunion des Musées Régionaux (RMR), elle rédigeait le 30 août 2018 un rapport lapidaire. Il était notamment question des "procédures de recrutement" jugées "opaques" et du salaire de Didier Robert augmenté de 52%...

L'attribution de ce salaire, décidé à à main levée du conseil d’administration, avait eu lieu alors que les musées étaient en grande difficulté financière. Ainsi, un an plus tôt, les salariés des musées régionaux s’étaient mis en grève pour, notamment, demander la revalorisation de leurs salaires et avaient été éconduits. Des licenciements avaient ensuite été prononcés par la SPL.

La Chambre avait "invité la société (les Musées) à obtenir le remboursement des sommes versées à l'intéressé entre le 1er septembre 2017 et le 30 juin 2018"... Elle avait saisi ensuite le parquet de Saint-Pierre. Une enquête préliminaire avait été ouverte en octobre 2018 pour détournement de fonds publics et recel de détournement de fonds publics et le dossier avait été transféré au parquet de Saint-Denis.

Musées : la Cour des comptes demande le remboursement des salaires de Didier Robert

Ces salaires perçus Didier Robert avaient aussi retenu toute l'attention de la Haute autorité pour la transparence de vie publique. "La Haute Autorité estime, au regard des différents éléments dont elle a connaissance, qu'il existe en l'état un doute sérieux quant à l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de ces déclarations", avait écrit la HATVP dans un communiqué publié le mrredi 10 avril 2019. En conséquence, l'institution indépendante avait "jugé nécessaire de porter ces faits, susceptibles de constituer des infractions pénales, à la connaissance du procureur de la République de Saint-Denis de La Réunion et lui a transmis l'ensemble du dossier"

Lire aussi : La déclaration d'intérêts de Didier Robert atterrit sur le bureau du procureur

Dans le cadre de l'enquête préliminaire concernant les Musées régionaux, Didier Robert avait été entendu par les gendarmes une première fois le mardi 24 septembre 2019 et une seconde fois le mercredi 1er juillet 2020. Des sources judiciaires avaient alors indiqué à Imaz Press que "cette audition consitue le dernier acte de procédure avant la décision d'un renvoi en correctionnelle ou d'un classement sans suite".

C'est donc la première option qui a été choisie dans ce dossier révélé par notre média dès le 8 novembre 2018

Lire aussi : Cher Monsieur Didier Robert, nous sommes tellement heureux de vous savoir à l'abri du besoin

- Plusieurs autres procédures judiciaires-

Cette révélation d’Imaz Press était intervenue quelques jours avant le 17 novembre 2018, début du mouvement des Gilets jaunes. Lesquels, en lutte contre les injustices, n'avaient pas apprécié que ce même président de Région qui comptait augmenter les taxes sur le carburant touchait un revenu en tant que directeur général des musées régionaux. Le "rends l’argent Didier" était sur beaucoup de lèvres et pas mal de pancartes. C’était d’ailleurs devenu l’une des revendications de la colère jaune : plus de transparence de la part des élus.

Didier Robert annonçait alors l'abandon de l’augmentation des taxes sur le carburant sur une période de trois ans. Le 30 novembre 2018, interrogé à la préfecture par Imaz Press, le président de Région déclarait qu'il démissionnait de son poste de directeur général de la SPL des musées régionaux, prononçant son, désormais mythique "un homme, un mandat, une fonction".

Lire aussi : Didier Robert annonce sa démission des Musées régionaux

Le 7 décembre 2018, le Quotidien avait révélé que Didier Robert aurait "empoché un chèque de 111.870 euros" de cette SPL au titre de salaires non versés depuis mars 2016. Le président de avait formellement démenti et avait annoncé qu'il portait plainte pour diffamation, incitation à la haine et appel au meurtre. Il avait déclaré : "Je n’ai aucun moment perçu la somme de 111.870,96 euros. C’est un propos mensonger de la part de ce journaliste."

Le mardi 24 septembre 2019, lors de sa première audition chez les gendarmes, Didier Robert avait clamer sa bonne foi en soulignant avoir remboursé la totalité des sommes jugées litigieuses. Il a mainenu cette poistion lors de sa seconde audition le mercredi 1er juillet dernier.

En tant que président de Région, Didier Robert est impliqué dans plusieurs procédures judiciaires. L'affaire des musées régionaux est la première qui aboutit à un procès.

mb/www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com