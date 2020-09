Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 54 minutes

Une enseignante du Rhône comparaît ce mardi 15 septembre 2020 pour homicide involontaire devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône. En mars 2018, elle avait donné deux crêpes à Jahden, l'un de ses élèves. Agé de 6 ans et originaire du Port, le petit garçon était violemment allergique au lait et aux produits lactés. Le petit Réunionnais est décédé sous les yeux de sa mère venu le chercher à la fin des cours. Son allergie avait été signalée et était connue de l'établissement scolaire (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Une enseignante du Rhône comparaît ce mardi 15 septembre 2020 pour homicide involontaire devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône. En mars 2018, elle avait donné deux crêpes à Jahden, l'un de ses élèves. Agé de 6 ans et originaire du Port, le petit garçon était violemment allergique au lait et aux produits lactés. Le petit Réunionnais est décédé sous les yeux de sa mère venu le chercher à la fin des cours. Son allergie avait été signalée et était connue de l'établissement scolaire (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)