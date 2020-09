L'adjudant-chef Jérémie Terryn, 50 ans, a trouvé la mort ce mardi 15 septembre 2020 à Talloires-Montmin, en Haute-Savoie alors qu'il effectué un vol en parapente. Le militaire était affecté depuis deux ans au Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de La Réunion. Il était en permission et père de deux enfants

Selon ledauphine.com "l’alerte a été donnée aux alentours de 14 h 30 (mardi - ndlr) par un moniteur de parapente en vol ayant assisté à la vertigineuse chute de la victime, à proximité de la zone de décollage de Planfait. Selon les premiers éléments, le parapentiste est parti en autorotation avec sa voile et a décroché, ne pouvant éviter une chute de 200 mètres". Malgré les premiers gestes prodigués par des témoins et les tentatives de réanimation de l’équipe médicale et des secouristes, le militaire n’a pu être réanimé, ajoute ledauphine.com.

Il s’agit du second accident mortel frappant le PGHM de La Réunion. En décembre 2018 l’adjudant Vincent François, 44 ans, avait trouvé la mort dans les Alpes suisses en pratiquant le base-jump, un sport extrême où l'on saute d’une falaise avec un parachute.

