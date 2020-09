Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Un automobiliste contrôlé par les gendarmes ce dimanche après-midi 20 septembre 2020 à La Saline, "circulait alors que son permis de conduire était annulé par manque de points. Le véhicule n'était pas couvert par assurance, et le dépistage des produits stupéfiants s'est révélé positif. La voiture a été immobilisée et placée en fourrière" indiquent les gendarmes. Au cours de leurs différenrts contrôles du week-end ils ont retiré 13 permis retirés et relevé 209 infractions. Pour leur part, les policiers ont relevé 102 infractions. Pour rappel la police a mené une action anti-pousse ciblée "2 roues" dans la nuit du vendredi 18 à samedi à Saint-Pierre. Huit cyclomoteurs "trafiqués" ont été mis en fourrière à la suite de ces contrôles (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Un automobiliste contrôlé par les gendarmes ce dimanche après-midi 20 septembre 2020 à La Saline, "circulait alors que son permis de conduire était annulé par manque de points. Le véhicule n'était pas couvert par assurance, et le dépistage des produits stupéfiants s'est révélé positif. La voiture a été immobilisée et placée en fourrière" indiquent les gendarmes. Au cours de leurs différenrts contrôles du week-end ils ont retiré 13 permis retirés et relevé 209 infractions. Pour leur part, les policiers ont relevé 102 infractions. Pour rappel la police a mené une action anti-pousse ciblée "2 roues" dans la nuit du vendredi 18 à samedi à Saint-Pierre. Huit cyclomoteurs "trafiqués" ont été mis en fourrière à la suite de ces contrôles (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)