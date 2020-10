Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 14 minutes

Un conducteur de 26 ans a été blessé gravement suite à une chute de rocher sur la route de Cilaos, au niveau d 'Ilet Alcide. Le galet qui s'est décroché de la paroi rocheuse a causé des plaies profondes au visage et à l'avant-bras. L'homme se trouvait en compagnie de sa femme et de ses enfants. Il est le seul blessé. Après intervention du SMUR, l'homme a été transporté au CHU de Saint-Pierre. Son pronostic vital n'est pas engagé. L'incident est terminé et aucun bouchon n'est annoncé. Un hélicoptère va être dépêché sur place pour réaliser une inspection de la falaise et voir si des travaux de purge sont nécessaires. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

