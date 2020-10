Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Ce jeudi 29 octobre 2020 le tribunal correctionnel de Saint-Pierre a condamné Olivier Rivière, maire de Saint-Philippe et vice-président de Région, a été condamné à six mois de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité dans le cadre d'une affaire de prise illégale d'intérêt. Marie-Paule Balaya, adjointe au maire de Saint-Pierre et vice-présidente du Département a pour sa part été condamnée à 10.000 euros d'amende et à trois ans d'inéligibilité dans un dossier de déclaration mensongère de ses revenus à la haute autorité pour la transparence de la vie publique (Photo rb/www.ipreunion.com)

