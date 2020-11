Ce jeudi 5 novembre 2020, à 8h45, un cycliste a fait un malaise en roulant et a été pris en charge par le SAMU. La police recherche désormais son identité. L'incident a eu lieu entre Ruisseau blanc et Saint Bernard, à la hauteur du chemin Poincétias. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Il s'agit selon la police d'un homme d'environ 50 ans, mesurant entre 1m70 et 1m75, aux cheveux noirs courts, portant un t-shirt noir, un pantalon de survêtement bleu nuit et des sandales marrons. Il portait aussi un sac à dos gris clair. Quant au vélo, il s'agit d'un tout terrain suspensions avant et arrière.

Si vous avez des informations sur l'identité de cette personne, contactez le 17 ou 0262 90 74 74 ou 0692 22 81 31, afin de contacter ses proches.

