Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Les contrôles routiers du week-end ont donné lieu à 208 infractions dont 5 délits du côté des policiers, et 279 infractions du côté des gendarmes, soit 487 en tout. A noter qu'au Tampon, un automobiliste en récidive d'alcoolémie, en défaut de permis de conduire, en défaut d'assurance et détenteur de stupéfiant a été immédiatement placé en garde à vue et son véhicule placé en fourrière. Nous publions ici les communiqués de la police et de la gendarmerie. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

