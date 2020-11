Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Intercepté après avoir grillé un stop, un automobiliste, qui plus est récidiviste, a présenté un faux titre du permis de conduire aux gendarmes, puis s'est fait contrôlé positif à l'alcool et aux stupéfiants ce vendredi 13 novembre. La situation administrative de son véhicule, qui n'était pas assuré, était par ailleurs non conforme. L'individu a ainsi écopé de huit mois de détention. 141 infractions ont en outre été relevées par les gendarmes lors du weekend. Les policiers ont quant à eux effectué 22 contrôles routiers dans tout le département, décelant 83 infractions, dont 13 délits. (Photo : Police nationale)

