Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Suite à un choc frontal aux alentours de 5h entre un 4x4 et une voiture à Saint-Philippe, trois personnes sont blessées, âgées de 56, 40 et 25 ans. La collision a eu lieu en sortant de la commune, en direction de Sainte-Rose. Cette dernière est gravement blessée, montrant des plaies profondes à la main et et au genou gauche. Le SMUR n'a pas été mobilisé pour autant, le blessé a été transféré à l'hôpital. Les deux autres blessés affichent des blessures superficielles. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

