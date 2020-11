La journée de ce jeudi 19 novembre 2020 a fait deux morts sur les routes réunionnaises, deux motards. Le premier accident s'est déroulé dans la matinée sur le boulevard sud. Grièvement blessée, la victime a été prise en charge par le SMUR. Elle a hélas succombé à ses blessures. Le deuxième accident s'est déroulé à Saint-Pierre, lui aussi a coûté la vie à un motard.

Ce vendredi, le FC Rivières des Galets et le maire du Port Olivier Hoarau rendent hommage à Erwan Lala, motard décédé suite à un grave accident de la route sur le boulevard Sud à Saint-Denis ce jeudi 19 novembre. L'accident s'est produit aux alentours de 7h, impliquant une moto et un véhicule léger. Le motard était gravement blessé dans un premier temps. Il a été pris en charge par le SMUR et les pompiers.

Le club Fc rivière des galets adresse ces sincères condoléances à la famille Erwann Lala l’un de nos joueurs seniors qui... Publiée par Fc Rivière Des Galets sur Jeudi 19 novembre 2020

La route a été coupée pendant un temps pour permettre l'intervention des secours et une déviation a été mise en place par les axes parallèles. De gros bouchons ont suivi sur la Route du Littoral, jusqu'à 12 km d'embouteillage suite à l'accident.

Le motard est depuis décédé.

Un deuxième accident impliquant lui aussi une moto s'est produit à Saint-Pierre, après le giratoire de la Cafrine. De gros bouchons se sont également formés peu avant midi, dans les deux sens puisque la circulation était alternée. Peu de temps après, la mort du motard a été annoncée.

