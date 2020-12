Victime d'une arnaque à l'embauche, Antoine Vauthier, récemment arrivé à La Réunion, a perdu près d'une centaine d'euros dans le cadre d'une candidature pour un poste de chargé d'accueil. L'annonce concernait le cabinet d'un médecin généraliste à Saint-Gilles les Hauts. Montée de toutes pièces par un ou plusieurs individus malveillants, l'offre de travail, particulièrement attractive, prévoyait une formation payante pour chaque candidat. La victime a depuis porté plainte auprès de la gendarmerie (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Fraîchement arrivé de la Métropole le 23 octobre 2020, Antoine Vauthier, 27 ans, se lance aussitôt dans la recherche d'un emploi sur l'île. Scrutant les annonces locales, l'une d'entre-elles retient alors particulièrement son attention sur le site Le Bon Coin. "Chargé d'accueil polyvalent, cabinet médical, Saint-Gilles les hauts". Il faut dire que l'offre est alléchante : CDI, 35h/semaine, et 2.500 euros bruts de rémunération mensuelle sont à la clé. A cet instant, Antoine pense avoir trouvé le job idéal.

Les compétences requises pour le poste, à savoir la maîtrise des outils informatiques, l'accueil des patients et la prise de rendez-vous, le convainquent qu'il a sa chance. Il postule dès lors en envoyant directement via le site Le Bon Coin un CV accompagné d'une lettre de motivation. La réponse ne tarde pas et quelques jours plus tard, il reçoit un mail de la part d'un médecin généraliste évoluant au sein du cabinet médical concerné.

"Là j'ai appris que mon profil l'intéressait et que ma candidature avait été retenue. A la fin du mail, il y avait un mini questionnaire afin d'en apprendre plus sur ma motivation et mon expérience", explique Antoine Vauthier. La dernière question lui étant posée est la suivante : "Seriez-vous prêt à suivre une formation à distance pour faciliter votre intégration ?" Quelque peu anodine, cette question n'est en fait que le point de départ des problèmes que s'apprête à vivre le candidat ; l'hameçon qui va le prendre au piège.

Ouvert à cette idée, Antoine Vauthier répond dans la foulée à ce questionnaire en renvoyant un mail au docteur. Une semaine se passe et aucun retour n'est à signaler. Il décide alors de recontacter le médecin par mail pour savoir où en est sa candidature. Là, une réponse positive ne se fait pas attendre : "Votre profil a été retenu".

- Une promesse d'embauche rassurante -

Le 10 novembre, Antoine Vauthier reçoit sa promesse d'embauche en pièce jointe d'un mail, qui lui indique par ailleurs que sa prise de poste s'effectuera le lundi 7 décembre et qu'un entretien de "prise de contact" devra avoir lieu le jeudi précédent. Il lui est notamment demandé de venir à cet entretien avec le certificat d'une formation nécessaire à son embauche.

Ci-dessous le contenu de la promesse d'embauche reçue par la victime :

"Dans le mail, le docteur m'expliquait que je devais suivre une formation octroyée par Cefodis mais qu'il s'occupait des frais de formation. Il m'indique alors qu'il faut que je clique sur le lien présent dans le mail pour me rendre sur le site de Cefodis et qu'une fois dessus, je devrai me rendre dans l'onglet formation, qui se nomme +Base de donnée+", détaille Antoine Vauthier.

- Une formation au final payante -

La formation en question prévoit de lui faire passer cinq modules composés pour chacun d'un cours et d'une évaluation. Néanmoins, pour y avoir accès, il est demandé aux postulants d'acheter deux coupons d'une valeur de 100 euros au total pour recevoir des codes à intégrer lors de l'inscription. Ces fameux coupons sont accessibles depuis un autre site internet.

Ci-dessous le détail de la facturation des coupons :

A cet instant, Antoine Vauthier commence vraiment à douter. "Là j'ai fait des recherches sur Google pour me renseigner sur Cefodis, et je suis tombé sur des avis complètement différents. Il y avait de tout. Certains disaient que c'était une arnaque, d'autres que c'était super." Il va même jusqu'à appeler le numéro présent dans l'annonce pour s'assurer que le cabinet existe bel et bien, ce qui est le cas. Malgré ses doutes, il décide finalement de se procurer les deux coupons et valide son inscription.

Au bout de quelques jours, il reçoit son premier cours, effectue l'évaluation et la renvoie par mail. Les cinq modules s'enchaînent et le 2 décembre, soit la veille de sa "prise de contact", il apprend qu'il a réussi son examen final. Cependant, pour obtenir son certificat, un troisième coupon doit être acheté. En désaccord avec ce procédé, Antoine Vauthier fait alors le choix de se rendre à son entretien du lendemain sans certificat.

- Fausse offre d'emploi -

Le jour J, il se rend au cabinet du docteur et là, tous ses espoirs s'effondrent en quelques secondes. "Je me suis présenté à la secrétaire à l'accueil en lui expliquant que j'avais rendez-vous pour une embauche. Et là elle m'a directement expliqué que j'avais été victime d'une arnaque et que j'avais répondu à une fausse annonce", raconte-t-il.

Quelques minutes plus tard, Antoine Vauthier échange avec le "vrai" docteur, qui lui explique que cela fait plus d'un an qu'il reçoit des candidats et que quelqu'un se fait passer pour lui à travers cette annonce. L'un d'entre-eux aurait même fait le déplacement depuis la Métropole pour passer l'entretien. Conscient de la gravité du problème, le médecin a informé la gendarmerie et le site Le Bon Coin de l'existence de cette arnaque mais ces derniers n'ont pas donner suite à son alerte jusqu'alors. Dernièrement, il a néanmoins été contacté par la répression des fraudes pour tenter d'élucider le problème.

- Une plainte déposée -

De son côté, Antoine Vauthier est ainsi reparti "totalement dépité" du cabinet médical. "Je m'en veux de ne pas avoir suivi mon instinct lorsque j'ai eu mes premiers doutes. Mais le salaire très attractif qui était en jeu m'a poussé à aller au bout des choses", confesse-t-il. Ayant perdu une centaine d'euros suite à cette arnaque, il a depuis porté plainte à la gendarmerie de Saint-Gilles et attend sa convocation.

En juin dernier, une arnaque similaire concernant cette fois-ci un cabinets d'avocats avait malheureusement fait une vingtaines de victimes. Il convient dès lors de faire preuve de prudence à la vue des offres d'emploi aguicheuses publiées sur internet.

vl/www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com