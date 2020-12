Afin de lutter contre les comportements dangereux sur les routes de La Réunion et suite au constat alarmant du nombre de tués sur les routes en novembre où dix personnes ont trouvé la mort, "le préfet Jacques Billant a mené une action de sensibilisation et de contrôles routiers dans la nuit du vendredi 11 décembre au samedi 12 décembre 2020 entre 21h00 et 1h00 à Sainte-Marie au rond-point de Gillot et à Saint-André" note la préfecture (Photo d'illustration Police nationale)

"Depuis plusieurs années, beaucoup a été fait pour diminuer le nombre de personnes tuées et blessées sur nos routes. Cependant, trop d’accidents graves et mortels sont encore recensés. Pour l’année 2019, nous notons une augmentation de 26 % du nombre d’accidents corporels et de 25 % de blessés et cela malgré les contrôles coordonnés renforcés en semaine et tous les week- ends, notamment à la sortie des boîtes de nuit de Saint-Gilles les Bains et de Saint-Pierre" souligne la préfecture.

Les chiffres de l'accidentologie à La Réunion

2020 : Depuis le début de l’année (au 09/12/2020), 39 personnes ont perdu la vie sur les routes de La Réunion :

• 6 piétons

• 1 cycliste

• 6 cyclomotoristes

• 11 motocyclistes

• 11 automobilistes (chauffeurs ou passagers)

• 4 autres (2 quads, 1 poids lourd et 1 fourgon)

L’année dernière à la même date, 37 personnes avaient été tuées.

2019 : 39 personnes ont perdu la vie sur les routes de La Réunion :

• 15 piétons

• 2 cyclistes

• 6 cyclomotoristes

• 8 motocyclistes

• 8 véhicules légers (chauffeurs ou passagers)

Soit 80 % d’usagers vulnérables (31 sur 39).

2018 : 48 personnes sont décédées sur les routes de La Réunion

On estime à 200 le nombre de familles touchées chaque année par un deuil ou par une personne handicapée à vie. Ces chiffres préoccupants montrent qu’il ne faut pas relâcher les efforts que ce soit sur le volet de la prévention ou sur le volet de la répression.

Contrôles et infractions en chiffres

Quelques chiffres d’infractions pour 2020 (au 31/10/2020)

• distracteur (alcool, stupéfaints) : 4 539

• excès de vitesse : 4240 (hors contrôles automatisés)

• conduite sans assurance : 1 447

• conduite sans permis : 665

• non port de la ceinture :2 017

• non respect du feu rouge : 974

• franchissement de ligne continue : 519

• non respect du stop : 1 845

• non port du casque : 1 361



Au 30 octobre 2020, 1 613 permis ont été suspendus (vitesse 108, alcool 999 et stupéfiants 506).





