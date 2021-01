L'automobiliste à l'origine du décès de Nicolas Dreinaza, mi août 2020 à Boucan Canont, restera en détention. Sa demande de remise en liberté a été refusée par la chambre de l'instruction ce mercredi 6 janvier 2021.

Le vendredi 14 août dernier, Nicolas Dreinaza, 29 ans, perdait la vie dans un dramatique accident de la route à Boucan-Canot. Ce soir-là, vers 19 heures, le fils de l’ancien champion de boxe Jean-René Dreinaza roulait dans une citadine avec sa future épouse sur la ligne droite située en face de l’hôtel Saint-Alexis. Il venait de s’engager sur la RN1 lorsqu'une Audi Q7 arrivant de Saint-Paul l'avait violemment percuté. Suite à la collision, le trentenaire avait succombé à un arrêt cardio-respiratoire.

Le conducteur qui pilotait le puissant SUV était très fortement alcoolisé au moment des faits. Mis en examen pour homicide involontaire avec circonstance aggravante, il avait été placé en détention provisoire.

Devant le juge des libertés et de la détention, Bruno Pierre Thomas avait longuement exprimé ses regrets alors que son avocate, Me Emmanuelle Choukroun Herrmann avait évoqué un taux d'alcoolémie "honteux et inadmissible". La juriste avait notamment expliqué que son client avait mis fin à ses penchants pour la boisson il y a un an, mais avait fait une entorse. "Pour certain, l'alcool est un anxiolytique" avait-elle plaidé.

Ce mercredi, la chambre de l'instruction après avoir examiné la récente demande de remise en liberté de l'automobiiste a donc décidé de laisser le quadragénaire derrière les barreaux afin d'éviter le renouvellement de l'infraction.

L'automobilsite souhaitit un placement sous bracelet électronique afin de reprendre son activité professionnelle indépendante. Il n'a pas obtenu gain de cause.

