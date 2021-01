Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Trois participants de l'émission les Ange de la téléréalité ont été interpellés par la police et placés en gade à vue ce dimanche après-midi 10 janvier 2021. Leur interpellation a fait suite à une violente altercation qui les a opposé à plusieurs clients de l'hôtel Mercure Créolia Saint-Denis, dont le maire de Saint-André et sa famille. L'agression a été condamnée par le ministre des outre-mer Sébastien Lecornu, et la quasi totalité de la classe politique de l'île, L'arrêt immédiat du tournage de l'émission est réclamée. L'affaire a soulevé lune grande indignation au sein de la population. Elle a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'internautes s'indignent du comportement de "ces démons" et leur demandent de "retourner chez eux". Une pétition en ligne exigeant leur départ a déjà recueillie plus de 9.000 signatures. Jusque tard dans la soirée, environ 200 personnes étaient rassemblés devant le commissariat Malartic (Saint-Denis) où se trouvent les trois agresseurs présumés (Photo rb/www.ipreunion.com)

