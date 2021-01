Alors qu'ils séjournaient à l'hôtel Créolia sur Saint-Denis, des candidats des Anges de la télé-réalité ont agressé le maire de Saint-André, Joé Bédier, ainsi que des membres de sa famille. Ceux-ci déjeunaient à l'hôtel pour fêter l'anniversaire de la petite-fille du maire quand des candidats de l'émission s'en sont pris à eux, pensant avoir été pris en photo contre leur gré. Deux "Anges" ainsi qu'une nourrice faisant partie de l'équipe ont été interpellés et sont toujours en garde à vue. Le maire saint-andréen s'est pris des coups, sa femme a finie plaquée au sol. Pour mettre fin à cette violente bagarre, le chef de la restauration de l'établissement, âgé d'une trentaine d'années, a tenté de s'interposer. Celui-ci s'est pris des coups à la tête et dans les côtes et a été emmené aux urgences, indique la CGTR Hôtel Créolia à Imaz Press. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Il a voulu s'interposer pour mettre fin à la bagarre et s'en sort avec des coups : le chef cuisinier du Créolia (Saint-Denis) a été blessé ce dimanche 10 janvier dans l'altercation entre des Anges de la télé-réalité et la famille de Joé Bédier. Pour rappel, plusieurs candidats se trouvaient au restaurant de l'hôtel, parmi eux Ricardo et Nehuda. Une membre de la production serait alors venue à la rencontre des clients de l'hôtel pour leur demander de ne pas prendre de photos.

Dans l'hôtel se trouvait le maire de Saint-André, Joé Bédier, entouré de sa famille. Celui-ci fêtait l'anniversaire de sa petite-fille. Soupçonnée d'avoir pris les candidats en photo contre leur gré - ce que nie totalement l'élu - la tablée s'est vue prise à partie par les candidats et le ton est rapidement monté. Les "Anges" en sont venus aux mains : l'édile saint-andréen dit s'être pris des coups, tandis que sa femme a été plaquée au sol.

Lire aussi : Trois personnes interpellées, tensions devant le commissariat, Sébastien Lecornu condamne l'agression

Le chef de la restauration de l'établissement a alors tenté de s'interposer, selon la CGTR Hôtel Créolia. "Il a été agressé lui aussi en tentant de séparer tout le monde. Il s'est pris des coups de poing et de pied et a été emmené aux urgences" raconte Georges Caro, secrétaire général de la CGTR Commerces. "Il a reçu des coups à la tête et dans les côtes." Le salarié de l'hôtel, âgé d'une trentaine d'années, serait sorti des urgences depuis. Aucun autre salarié n'a été blessé dans l'altercation selon le syndicat, qui conseille au chef cuisinier de porter plainte, ce qu'il devrait faire prochainement.

- La responsabilité de l'hôtel mise en cause -

La CGTR, dans un communiqué envoyé dès ce dimanche, estimait que "c'est toute La Réunion qui a été agressée" et demandait que "ces personnages indignes d'être reçus chez nous soient renvoyés illico presto chez eux. Toute autre position, de la part de toutes les personnes touchant de près ou de loin ces personnages abjects, sera considérée par la CGTR Hôtel Créolia comme un acte de défiance".

Pour Georges Caro, la responsabilité de l'hôtel est mise en cause. "On saccage notre outil de travail ! Nous avons demandé une réunion en urgence de la Commission santé sécurité conditions travail (CSSCT) et attendons encore le retour de la direction" explique le responsable syndical. "La direction est censée avant tout assurer la sécurité des salariés, comme des clients. Il aurait peut-être fallu prévenir les clients de la présence des candidats."

Le secrétaire général dit n'avoir jamais vu ça : "des tensions à l'hôtel, oui, mais jamais une telle violence... ça dépasse l'entendement" s'exclame-t-il, en qualifiant les candidats de l'émission de "fous furieux".

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com