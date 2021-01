Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Plus de peur que de mal heureusement ! Un adolescent de 13 ans a été électrisé par la foudre alors qu'il roulait à vélo dans Saint-Pierre, aux alentours de 16h. Selon les pompiers, il a été pris en charge par les secours et transféré au CHU sud. Il a "un peu de fourmillements et des maux de tête" indiquent les pompiers mais rien de grave. Le jeune garçon va bien. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

