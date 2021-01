Ce mardi 12 janvier 2021 au matin, un agent de la Réserve Nationale Marine de La Réunion a été blessé au cours d'une mission de surveillance sur le site dit de Ti Trou d'eau alors qu'il interpellait un individu qui pêchait au filet sans carte de pêche de loisir, ni licence de pêche professionnelle. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration plage de Trou d'eau rb/www.ipreunion.com)

Après que les agents ont confisqué le fruit de sa pêche, le braconnier a menacé les agents d’un bâton et lancé une pierre à la tête de l’un des agents, lui occasionnant une blessure qui a nécessité son admission au CHOR.



Le préfet condamne fermement ces actes de violence inacceptables. Il apporte son soutien à l'agent agressé et à l'équipe de la Réserve Marine. Il remercie et salue leur engagement au quotidien.