Un peu de lecture po sat i konpran pa akoz 10000moun i vé pa i tourn sa La Rényon : Télé réalité: influence sur la morale, véhicule de désir de célébrité, individualisme, compétitivité, renoncement à l'intimité, baissé des résultats scolaires... www.slate.fr/story/160213/television-tele-realite-anges-marseillais-chtis-influence-jeunes-divertissement-valeurs-stereotypes-intimite%3famp >"En 2013, le CSA songeait à interdire ces programmes avant 22h." >"La télé-réalité peut ainsi être instrumentalisée pour transmettre un message et influer sur la morale adoptée par une société." >"Alors quand on sait que 42% des jeunes de 15 à 24 ans en France suivent "Les Anges" sur NRJ12, il convient de sortir la télé-réalité de son statut de simple divertissement pour l’envisager comme ce qu’elle est réellement: un phénomène de société véhiculant et diffusant des croyances normatives puissantes." >"de nombreuses études montrent l’universalité de ce phénomène: pour Brad Gorham de l’université de Syracuse, la télé-réalité a des effets visibles sur les comportements en société. Et Philip Ross, dans un article de l'International Science Times, explique que ces programmes ont un impact préjudiciable sur les perceptions du monde de celles et ceux qui les regardent." >"Selon le psychologue Jean-Yves Flament, des conduites très particulières sont valorisées dans ce type d’émission. Il y a bien sûr le désir de célébrité qui anime toutes les candidates et tous les candidats, mais également l’individualisme, la compétitivité et le renoncement à toute forme d’intimité." >"Son étude démontre par ailleurs que l’addiction aux émissions de télé-réalité provoque une baisse notable des performances scolaires." >"Plusieurs études du CSA publiées en 2016 confirment que ces programmes "sont particulièrement vecteurs de stéréotypes, que ce soit par les profils mis en scène ou par les rapports hommes-femmes qui y sont présentés"." >"Tels sont les standards véhiculés par ces émissions qui séduisent tant les jeunes: l’ignorance est normalisée, la culture est rendue chose étrange et la réussite mesurable au pognon que l'on ramasse. L’égalité femmes-hommes est bafouée jusqu’à l’indécence, et le droit à l’intimité est nié."