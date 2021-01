Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Au cours des derniers jours, deux découvertes ont été réalisées par les brigades de gendarmerie de Bras-Panon et de Sainte-Rose, informe la gendarmerie. 11 pieds de zamal (02 kg) et 24 gr d'herbes séchées sont découverts dans une habitation de Sainte-Rose. Et appuyés par le drone de la BGTA (brigade de gendarmerie des transports aériens), les gendarmes de la brigade de Bras-Panon ont repéré 32 pieds de zamal dans une habitation. (Photo : gendarmerie)

