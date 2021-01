"Je suis menacée tous les jours, on menace aussi ma fille. Maintenant je dis stop" clame l'"Ange" Nehuda dans un vidéo de 14 minutes postée sur son compte Instagram. La compagne de Ricardo, le second "Ange" mis en cause dans la bagarre au Créolia, donne sa version de faits. Elle affirme que son compagnon et elle ne sont pas à "l'origine de l'altercation". Le couple sera intervenu pour voler au secours de leur nounou qui aurait été prise à partie par des membres de la famille Bédier (Photo capture d'écan)

La star de télé-réalité affirme que depuis cette histoire, elle reçoit de nombreuses "menaces" via les réseaux sociaux. Voulant faire taire les rumeurs, elle affirme que l'altercation a commencé sans elle et Ricardo. "Ça faisait trois jours qu'on était à La Réunion, on a été ultra gentils à la hauteur de l'accueil qu'on a reçu des Réunionnais, ultra sympas" commence-t-elle. "Je ne bois pas d'alcool, je ne me drogue pas" affirme par ailleurs Nehuda. "J'ai pris un avocat et toutes ces diffamations ont été actées, des plaintes vont être déposées, je ne laisserai pas les gens me salir."

Elle ajoute par ailleurs que les médias "n'ont pas respecté la présomption d'innoncence", "ils ne nous ont laissé aucune chance, Ricardo et moi sommes les coupables idéaux c'est vrai. Mais putain je vais vous prouver qu'on n'est pas des monstres".

Nehuda tient à livrer sa version des faits à l'hôtel Créolia. "Johanna, la nounou qui s'occupe uniquement des candidats et pas de ma fille, c'est absoluement faux, travaille avec la production. Elle mangeait avec trois candidats. Puis elle vient me voir en disant qu'elle va monter et redescendre nous voir. Nous on attend notre repas. Et j'entends - je ne vois pas - des applaudissements et deux voix d'hommes en train de crier. Je décide de me lever et d'aller voir. Et je vois Johanna, qui doit faire 1m60, qui se fait agresser, sans violence au départ. Elle ne pouvait pas en placer une. J'entends : 'mais de toute façon t'es moche, tu fais quoi ici, tu sais pas qui je suis, cassez-vous, on vous veut pas ici'."

La candidate se dit choquée de ces échanges. "Je me permets d'y aller et de dire : stop, arrêtez de lui crier dessus. A mon tour, je me fais allumer." Puis "un groupe de filles" l'appelle et indique à Nehuda l'histoire des photos : "je comprends qu'ils auraient mal pris que Johanna serait allée les voir pour leur demander de ne pas diffuser les photos".

Puis le fils de Joé Bédier entre en scène, selon Nehuda. Selon celle-ci, il l'aurait entendue dire au groupe de filles qu'elle n'allait "pas laisser Johanna se faire agresser comme ça et se faire traiter de moche sans rien dire". Selon Nehuda, le fils de Joé Bédier l'interpelle : "c'est moi qui l'a traitée de moche, et alors, qu'est-ce que tu vas faire ?" Et de là, "une dispute éclate" et "le fils du maire s'approche avec la main devant", sans savoir s'il allait vraiment la toucher.

Jusqu'ici Ricardo n'avait pas bougé selon Nehuda. En voyant sa compagne se faire interpeller par le fils de Joé Bédier, "il le repousse" précise la candidate, "il y a une différence entre pousser et repousser. "A ce moment-là, "le maire, le fils du maire, le gendre, la femme du maire se sont rués sur Ricardo, ils l'ont englouti". Nehuda affirme que son père "est rentré dedans" : "il a essayé de sortir Ricardo". Elle ajoute que sa fille a tout vu.

Nehuda évoque les vidéos qui circulent : "l'agression vient du fils du maire, étonnamment on en a entendu parler que depuis hier". Elle ajoute également qu'on voit Ricardo bouger "parce qu'il a tout fait pour se défendre". "Imaginez 30 petites secondes qu'on soit inoncents, ce que ça fait de porter les casquettes de monstres."

Regardez le témoignage de Nehuda :

Le témoignage de la jeune femme avait déjà été donné en partiepar ses avocats et ceux de Ricardo et Johanna, la nounou. Selon les avocats, la vérité est du côté des candidats. Ils assurent que Ricardo n'était ni drogué ni alcoolisé.

Lire aussi : Avocats des Anges : "la vérité est du côté de nos clients"

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com